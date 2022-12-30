Украинцы стали чаще попадать в больницы с коронавирусом

Главное: Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшилась. Госпитализаций стало больше.

Детали: В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. Об этом в эфире национального телевизионного марафона поведал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.

Так, чиновник сообщил, что за последнюю неделю число госпитализаций увеличилось на 14% - в больницах оказались около трех тысяч людей.

По его словам, умирают в большинстве случаев люди старше 60 лет.

Информируется, что из-за заразы нагрузка на систему здравоохранение продолжает расти.

При этом он рассказал: «За последнюю неделю были проведены около 47 тысяч вакцинаций, это достаточно низкий показатель. Люди преимущественно получают именно бустерные дозы. Это именно та когорта сознательных граждан, которые приходят в пункты вакцинации и получают полный курс».

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