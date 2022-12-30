Киев вернулся к графикам отключения света

Главное: Ситуация со светом в Киеве улучшилась. Столица, наконец, вернулась к стабилизационным графикам отключения света.

Детали: Благодаря совместным усилиям энергетиков в Киеве удалось улучшить ситуацию со светом. Об этом пишет Telegram-канал ДТЭК.

«Сегодня возвращаемся к графикам стабилизационных отключений, размещенных на сайте. Сможем их придерживаться в случае, если не будет новых атак», — пишет пресс-служба.

В тему: На днях Киев может вернуться к «дообстрельному» уровню подачи электроэнергии.