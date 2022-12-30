В Юротделе УПЦ заявили, что будут оспаривать в суде отказ в оренде Верхней лавры

Главное: Нежелание власти продолжить договор аренды Лавры строится на личных убеждениях, а также ссылаясь на персональные санкции.

Детали: Об этом заявил глава Юротдела УПЦ во время пресс-конференции «Итоги деятельности УПЦ в 2022 г.», которая состоялась 29 декабря в Киево-Печерской лавре.

«Каким образом персональные санкции могут отражаться на жизни Лавры? Мы будем оспаривать этот вопрос в юридической плоскости. Будем использовать судебную защиту и по возможности проводить богослужения там, где это будет можно», — отметил протоиерей Александр.

Исполняющий обязанности главы Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александр Рудник направил наместнику монастыря митрополиту Павлу (Лебедю) официальное письмо о непродлении договора на проведение служений в Успенском соборе и в Трапезной церкви с Трапезной палатой Киево-Печерской лавры.

В письме сказано, что договор не продлевают исходя из рекомендаций Министерства культуры и информационной политики Украины, а также руководствуются Указом Президента от 1 декабря 2022 про «Решение Совета Национальной безопасности и обороны Украины „Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении специальных экономических и других ограничивающих мероприятий (санкций)“».

В письме богослужения просят завершить до 31 декабря 21.00. После этого в храмах будет работать специальная комиссия, которая займется приемом-передачей государственного имущества.

В тему: Религиозный эксперт заявил, что решение властей расторгнуть аренду Лавры с УПЦ нарушает права верующих.