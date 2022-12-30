Священник УПЦ выразил протест из-за его включения в Издательский Совет РПЦ

Главное: Глава Издательского отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Владимир Савельев выразил протест в связи с решением Синода РПЦ о включении его имени в состав Издательского Совета РПЦ на период 2023-2026 годов.

Детали: Об этом протоиерей Владимир написал в комментариях телеграм-канала Сони Кошкиной, главреда «Левого берега», сообщает Центр информации УПЦ.

«Представители РПЦ не согласовывали со мной включение в состав Издательского Совета РПЦ, я об этом не знал и не давал на это согласия. Более того, я категорически против того, чтобы меня туда включали. Как-то взаимодействовать с Издательским Советом РПЦ я не планировал и не намерен», — заявил священник.

Он подчеркнул, что будет требовать, чтобы его исключили из состава Издательского Совета РПЦ.

«Я категорически осуждаю агрессивную войну, которую развязала Россия против моей Родины — Украины, я осуждаю людей, развязавших эту агрессию, повлекшую множество жертв.

В этой связи я буду публично требовать, чтобы меня исключили из состава Издательского Совета РПЦ», — подчеркнул протоиерей Владимир Савельев.

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