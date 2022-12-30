Ермак рассказал, когда может закончиться война в Украине

Главное: Украина готова прекратить войну с Россией в любое время. Но только на условиях, изложенных в формуле мира, которую предложил президент Владимир Зеленский.

Детали: Сроки завершения войны России против Украины назвать пока все еще сложно, но ощущение победы нашей страны уже витает в атмосфере. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью Натальи Мосейчук.

«Я считаю, что ощущение победы уже начинает витать в атмосфере. Когда (закончится война) я не знаю. Мы все делаем, чтобы это произошло как можно скорее. Но ощущение победы, оно уже есть. Но это должна быть полная победа. Сначала же приходит чувство, а с этого все и начинается», — подчеркнул Ермак.

Он также заявил, что Украина готова прекратить войну с Россией в любое время, но только на условиях, изложенных в формуле мира, которую предложил президент Владимир Зеленский.

«Нам стоит, и это мы делаем — это становиться сильнее, продолжать деоккупировать наши территории до самого конца. И возвращать мир, но мир на украинских условиях, четко определенных в 10-ти пунктах („формулы мира“) президента на Бали, которые он озвучил на время саммита G20 и над которыми мы сегодня работаем», — сказал он.

Ермак отметил, что украинскую формулу мира поддержали главные партнеры, в том числе США. Украина продолжает работать над реализацией этих планов.

«С одной стороны, мы продолжаем нашу борьбу, а с другой нужно показать сегодня и миру, что Украина в любое время готова прекратить эту войну, но прекратить на украинских условиях», — сказал руководитель ОП.

В тему: В НАТО назвали самый быстрый путь к миру в Украине.