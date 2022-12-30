Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 105 250 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 105 250 солдат. Уничтожено 3 026 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 30 декабря.

Сообщается, что погибли уже 105 250 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 026 танков, 6 059 боевых бронированных машин, 2 010 артиллерийских систем, 423 реактивные системы залпового огня, 212 средств ПВО, 283 самолета, 268 вертолетов, 1 740 БПЛА оперативно-тактического уровня, 711 крылатых ракет, 16 кораблей/катеров, 4 683 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 180 единиц специальной техники.

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