В апреле 2023 в Украине исчезнет свобода слова: Зеленский подписал скандальный закон «О медиа»

Главное: Зеленский подписал скандальный Закон «О медиа». Он в дальнейшем будет опубликован в газете «Голос Украины» и через три месяца после этого вступит в силу.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный Закон «О медиа». Об этом говорится в карточке документа на сайте Верховной Рады Украины.

«Возвращен с подписью Президента (29 декабря — ред.)», — сообщается в графе «даты и состояние прохождения» законодательного акта.

Закон усиливает контроль государства над СМИ. Согласно закону, сайты могут быть закрыты без решения суда.

Согласно Регламенту ВР, подписанный президентом закон в дальнейшем будет опубликован в газете «Голос Украины» и через три месяца после этого вступит в силу.

В тему: Верховная Рада 13 декабря приняла Закон «О медиа».