В УПЦ напомнили о заявлениях Митрополита Онуфрия в первые дни войны

29.12.22 18:30

В УПЦ рассказали о том, как священники воюют в ВСУ

29.12.22 17:40

В УПЦ заявили, что политика власти направлена на насильственный переход верующих в ПЦУ

29.12.22 16:51

Буданов рассказал, есть ли сейчас признаки повторного вторжения из Беларуси

29.12.22 16:19

В Генштабе рассказали, сколько военных Россия стянула к северной границе Украины

29.12.22 15:48

Луческу рассказал, когда уйдет на пенсию

29.12.22 15:22

Стало известно, откуда сегодня Россия наносила ракетный удар по Украине

29.12.22 14:55

В УПЦ считают, что запрещая Церковь власть воюет с украинским народом - пресс-конференция в Лавре

29.12.22 14:48

В Гентшабе рассказали об успехах ВСУ на Луганщине

29.12.22 14:16

Залужный рассказал, сколько крылатых ракет сегодня сбила украинская ПВО

29.12.22 13:50

В российском Энгельсе сегодня снова было шумно