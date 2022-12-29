В УПЦ напомнили о заявлениях Митрополита Онуфрия в первые дни войны

Главное: Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в первые дни войны назвал развязанную Россией войну братоубийственной и призвал немедленно остановить ее.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом протоиерей Сергий Ющик сказал на пресс-конференции «Итоги деятельности УПЦ в 2022 году», которая прошла 29 декабря в Киево-Печерской лавре.
24 февраля Предстоятель УПЦ с сожалением отметил, что «Россия начала военные действия против Украины», и от имени Церкви выразил «особую любовь и поддержку нашим воинам, которые стоят на страже и охраняют и защищают нашу землю и наш народ». В тот же день Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к президенту России с просьбой немедленно прекратить братоубийство.
«Отстаивая суверенитет и целостность Украины, мы обращаемся к Президенту России и просим немедленно прекратить братоубийственную войну... война между этими народами — это повторение греха Каина, который по зависти убил своего родного брата», — сказал Митрополит Онуфрий. Он отметил, что такая война не имеет оправдания ни перед Богом, ни перед людьми.
28 февраля Синод УПЦ обратился к президентам Украины и РФ с просьбой сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие, а украинцев — усилить молитвы и объединиться вокруг защиты Родины. «В очередной раз подтверждаем, что Украинская Православная Церковь всегда поддерживала и поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины», — подчеркнули в заявлении Синода.
Также Синод УПЦ обратился к Патриарху Кириллу с просьбой «призвать руководство Российской Федерации к немедленному прекращению боевых действий, уже угрожающих превратиться в мировую войну».
В тему: В УПЦсчитают, что запрещая Церковь власть воюет с украинским народом — пресс-конференция в Лавре.