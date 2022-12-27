В Херсоне жители получили гуманитарную помощь от Винницкой епархии УПЦ

Украинская власть ворует у УПЦ восстановленные ею храмы
Украинцам рассказали, будет ли свет на Новый год
Всплыли новые подробности вчерашнего взрыва на аэродроме «Энгельс»
«Новая почта» решила повысить тарифы на свои услуги
Комплексы Patriot передадут Украине раньше, чем ожидалось
В энергосистеме Украины сократился дефицит мощности
Россияне готовят добровольно-принудительную «эвакуацию» жителей Энергодара в Крым
Украина предлагает «мирный саммит» под эгидой ООН. Россия не в восторге от идеи
Потери РФ в войне против Украины продолжают стремительно увеличиваться
Украина инициирует исключение России из Совбеза ООН, — МИД
Россия готовится нанести по Украине новый массированный удар, — ОК Юг