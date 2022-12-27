В Херсоне жители получили гуманитарную помощь от Винницкой епархии УПЦ

Главное: В Херсоне на территории Свято-Духовского собора пострадавшие от войны люди получают помощь Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vn.ua, гуманитарную помощь для жителей деоккупированного Херсона собрали священники и верующие Винницкой епархии.

Помощь состояла из продуктов питания, в том числе и воды, в которой большая потребность.

По благословению митрополита Винницкого и Барского Варсонофия собранную помощь в Херсон доставил секретарь епархиального управления.

Как сообщалось, руководитель епархиального отдела Винницкой епархии по взаимодействию с военными протоиерей Анатолий Кузнецов собрав и доставил гуманитарную помощь для военных ВСУ на передовую.