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Новости > Украина, Испания и Португалия подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Украина, Испания и Португалия подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Абелардо
27.12.22 16:16
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Украина, Испания и Португалия подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Главное: Украина, Испания и Португалия официально подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу. Решение о том, кто будет принимать турнир, огласят в 2024 году.

Детали: Украина официально стала одним из претендентов на проведение юбилейного чемпионата мира по футболу 2030 года. Заявка нашей страны будет совместной с Испанией и Португалией.

«Украина, Испания и Португалия подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу-2030! Важно, что УЕФА поддержал инициативу, и мечта многих поколений украинских болельщиков получила практическую возможность для воплощения. Участие Украины в заявке на проведение ЧМ-2030 чрезвычайно важно не только для нашего государства, но и для объединения и укрепления всей Европы во время совместных тяжелых испытаний», — сообщает пресс-служба УАФ.

«Совместное с Испанией и Португалией проведение ЧМ-2030 имеет шанс стать ярким футбольным символом вступления Украины в ЕС, на что наше государство будет также претендовать в последующие годы. Матчи ЧМ-2030 в Украине, Испании и Португалии будут подчеркивать единство Европы от Лиссабона и Мадрида до Киева, Донецка, Луганска и Севастополя. Это событие станет символом победы футбола! Победы ради мира во всем мире! Историческим этот чемпионат мира станет еще потому, что именно в 2030 году будет отмечаться 100-летие с начала проведения турнира мирового первенства», — отметили в ведомстве.

«Веру в возможности проведения ЧМ-2030 в Украине каждый день своими успехами подтверждают Вооруженные силы Украины, которые своим невероятным героизмом доказывают несокрушимость и неотвратимость победы украинского народа на поле боя против агрессора. Мы играем в футбол в единой команде мира и за мир! Слава Героям! Слава ВСУ! Слава Украине!», — говорится в сообщении Украинской ассоциации футбола.

Решение о том, кто будет принимать ЧМ-2030, огласят в 2024 году.

В тему: В начале октября стало известно, что Украина вместе с Испанией и Португалией поборется за ЧМ-2030.

Тэги: Украина, футбол, Португалия, Испания, спорт, Чемпионат мира-2030, ЧМ-2030

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