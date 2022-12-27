Всплыли новые подробности вчерашнего взрыва на аэродроме «Энгельс»

Главное: Часть авиации из Энгельса передислоцирована. На этом аэродроме было повреждено пять самолетов Ту-95, утверждает журналист Владимир Золкин.

Детали: После очередных взрывов на российском военном аэродроме стратегической авиации в городе Энгельс в Саратовской области агрессоры передислоцировали часть самолетов. Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 27 декабря.

«После вчерашних известных событий видим, что самолеты там рассредоточены. Именно стратегическая авиация, речь об аэродроме Энгельс. Безусловно, там еще остается определенное количество самолетов, но немало из них уже передислоцированы на разные аэродромы, которые могут их принимать, обслуживать», — сказал Игнат в эфире телемарафона.

Он также отметил, что после вчерашних событий под вечер активность вражеской авиации существенно снизилась.

В свою очередь журналист Владимир Золкин, известный своими интервью с военнопленными РФ, со ссылкой на собственные источники сообщил, что 26 декабря на аэродроме в Энгельсе было повреждено пять самолетов Ту-95. Кроме того, погибли 17 россиян, 26 ранены, трое из них «тяжелые». Также разрушена диспетчерская башня.

В тему: На военном аэродроме «Энгельс» в России снова прогремели взрывы. С этого аэродрома осуществлялись массированные ракетные атаки на Украину — города и инфраструктурные объекты.