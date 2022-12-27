Винницкий священник УПЦ доставил гумпомощь на ВСУ на передовую

Главное: Священник Винницкой епархии Украинской Православной Церкви собрав гуманитарную помощь для военных ВСУ.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vn.ua, по благословению митрополита Винницкого и Барского Варсонофия гуманитарный груз на передовую доставил руководитель отдела взаимодействия с военными протоиерей Анатолий Кузнецов.

Священник передал военным продукты питания, одежду и обувь, гигиенические средства, колеса, турникеты, фонарики, лекраства, а также детские рисунки.

«Безграничная благодарность жителям наших и других общин, деткам за картинки, священникам Украинской Православной Церкви Винницкой епархии, всем, кто имеет любящее сердце!», — сказал отець Анатолий.

Как сообщалось ранее, митрополит Винницкий и Барский Варсонофий передал гуманитарный груз для украинских военных, которые находятся в зоне боевых действий на Востоке Украины. Помощь собрали священнослужители и верующие Винницкой епархии.