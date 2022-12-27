В Харьковской области задержали педофила, который изнасиловал мальчика в Киеве

Главное: В Харьковской области был задержан педофил. Он изнасиловал мальчика в Киеве.

Детали: 30-летнего педофила, который изнасиловал мальчика 2009-го года рождения в Киеве, задержали в Харьковской области. Об этом сообщает полиция.

Сообщение о преступлении поступило правоохранителям еще летом прошлого года.

Выяснилось, что извращенец познакомился с ребенком в интернете, после чего договорился о встрече и совершил развратные действия.

Правоохранители информируют, что в ходе досудебного расследования была доказана причастность уроженца Харьковской области к совершенному преступлению.

Так как мужчина скрывался, ему заочно сообщили о подозрении в изнасиловании (ч. 4 ст. 152 УК Украины), и развращении несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 156 УК).

Сообщается, что на днях преступника удалось задержать в Харьковской области, он находится под стражей.

За содеянное педофилу грозит до 15 лет лишения свободы.

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