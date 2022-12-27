В украинских портах арестовали активы российского олигарха Алишера Усманова

Главное: В Украине арестовали активы олигарха Усманова. Речь идет о 160 тысячах тонн железной руды, которую планировалось нелегально переправить морскими судами на территорию России.

Детали: На территории нескольких морских портов Украины обнаружены подпольные склады более чем с 160 тыс. тонн железной руды, принадлежащей компании российского олигарха Алишера Усманова. Имущество стоимостью около 2 млрд гривен арестовано, сообщает СБУ во вторник, 27 декабря.

«Установлено, что выявленная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, входящего в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства кремля, Алишера Усманова», — отметили в спецслужбе.

В СБУ напомнили, что на этого российского олигарха наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза.

«По оперативной информации, скрытое сырье представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими судами на территорию России. После этого полезные ископаемые планировали передать на нужды металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса РФ для обеспечения потребностей российских оккупационных группировок», — добавили в СБУ.

Сейчас решается вопрос о передаче имущества в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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