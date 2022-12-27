Ученые рассказали, почему пожилым людям стоит заводить собак

Главное: Пожилым людям стоит заводить собак. Они улучшают здоровье.

Детали: Ученые доказали, что собаки улучшают здоровье пожилых людей. Об этом пишет портал MDPI.

Информируется, что в течение восьми лет специалисты общались по телефону с участниками исследования, которым было не менее 65 лет.

Люди отвечали на вопросы, например о том, выгуливали ли они собаку, и если да, то сколько раз и какова средняя продолжительность прогулок за последние две недели, а также описывали состояние собственного здоровья.

Отмечается, что владельцы домашних животных сообщали о хорошем самочувствии, а также о том, что чаще ходили на прогулку по сравнению с людьми, не имеющими домашних животных.

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