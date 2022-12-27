Украине грозит демографическая катастрофа

Главное: Украине грозит резкое падение рождаемости . Академик НАН Украины Элла Либанова считает, что страна может столкнуться демографической катастрофой.

Детали: Катастрофическое падение рождаемости могут наблюдаться в 2023 году. Есть риски, что к 2030-му население Украины сократится до 35 миллионов. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи академик НАН Украины Элла Либанова во время презентации в Укринформе на тему «Послевоенное возрождение Украины. Взгляд на отделение экономики Национальной академии наук Украины».

Потери населения в результате войны и связанные с ней миграционные процессы она оценила как катастрофические.

«Я мечтаю, чтобы к 2030 году нас было 35 миллионов. К сожалению, этого может и не быть. Потому что война продолжается, мы теряем людей из-за чрезмерной смертности. Это не только погибшие, но и те, кто умирает из-за стрессов, перегрузок, некачественного питания, недостаточности медицинской помощи», — отметила она.

По ее словам, также сказывается низкий уровень рождаемости.

«Мы еще в полной мере этого не ощущаем. Но 2023 год будет годом катастрофического падения этого показателя. Скажем, для того чтобы иметь простое восстановление поколений, нужно, чтобы одна женщина за свою жизнь (усреднено) родила 2,13 — 2,15 ребенка. В 2021 году мы имели показатель 1,1. В 2022 — еще меньше, но сокращение еще не будет катастрофическим за счет детей, родившихся в первой половине года. Дай Бог, чтобы в 2023 мы остановились на показателе 0,8», — считает Либанова.

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