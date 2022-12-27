Россияне готовят добровольно-принудительную «эвакуацию» жителей Энергодара в Крым

Главное: Оккупанты готовят «эвакуацию» жителей Энергодара в Крым. Жителей оккупированных территорий пугают наступлением Вооруженных сил Украины и «дальнейшими репрессиями».

Детали: Оккупанты планируют вывозить жителей Энергодара Запорожской области в крымский город Джанкой. Об этом 26 декабря сообщил Центр национального сопротивления.

Для проведения «эвакуации» Запорожская атомная электростанция должна подготовить автобусы.

«В начале „эвакуация“ добровольная, но в дальнейшем оккупанты практикуют принудительное выселение», — подчеркнули в ЦНС.

Отмечается, что россияне намеренно инициируют гуманитарные кризисы на оккупированных территориях, вывозя оттуда госучреждения, закрывая больницы и аптеки. В то же время жителей идеологически «прокачивают» по поводу наступления ВСУ и «дальнейших разрушений и репрессий».

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