В России повестка пришла ребенку, умершему тринадцать лет назад

Главное: В Екатеринбурге пришла повестка на имя умершего ребенка. Россиянка сообщила местному изданию, что ее сын умер еще в 2009 году в возрасте двух с половиной лет.

Детали: Жительница Екатеринбурга получила повестку за покойного сына, который умер еще в 2009 году. Об этом сообщает местное издание Е1.ru.

Погибшего вызвали в призывной пункт 26 января к восьми утра и предупредили об ответственности за нарушение правил воинского учета. Саму повестку положили в почтовый ящик, где ныне проживает бабушка умершего ребенка.

«Мне позвонила мама с тревожным голосом: „Я не знаю, как тебе это сказать... Пришла повестка“. Я была удивлена: какая повестка? Старший сын проживает со мной, и повестка должна прийти на наш адрес. Но она объяснила, что повестка пришла на Сережку! И тут меня просто накрыло. Они могли бы списать это на то, что не обновили данные. Но сомневаюсь, что почти четырнадцать лет они этого не делали», — отметила мать ребенка.

По ее словам, ребенок родился недоношенным, у него было несколько диагнозов, в том числе гидроцефалия и ДЦП.

«Сережа умер в два с половиной годика. В военкомате сказали, что сведения им подает паспортный стол. Мы точно передавали туда данные о смерти сына», — рассказала женщина.

В тему: В России решили по-новому раздавать повестки.