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Новости > Украина предлагает «мирный саммит» под эгидой ООН. Россия не в восторге от идеи

Украина предлагает «мирный саммит» под эгидой ООН. Россия не в восторге от идеи

Агата Кловская
27.12.22 10:00
73
Украина предлагает «мирный саммит» под эгидой ООН. Россия не в восторге от идеи

Главное: Украина хочет провести к концу февраля 2023 «мирный саммит» на площадке ООН. Генсек ООН не против. В России, пока, реакция негативная.

Детали: Власти Украины хотели бы провести к концу февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН с ее генсеком в качестве возможного посредника. Об этом заявил глава МИД Украины.

Генсек ООН заявил, что готов быть посредником в урегулировании только если все стороны согласятся.

Также появилась российская реакция на украинскую идею саммита мира. Но она, пока, негативная. При этом прямого отказа на участие в вероятном саммите от России не поступало (как и приглашения к России принять в нем участие).

Постпред в ООН Дмитрий Полянский напомнил об инициативе Украины исключить Россию из Совбеза организации, а также из самой ООН, где Киев и хочет провести саммит. «Какой может быть „саммит мира“ без России? Вот без Украины его как раз представить очень просто», — заявил Полянский.

Высказался на тему переговоров о мире и министр иностранных дел России Лавров, прямо не упоминая предложенный Украиной саммит, но в целом комментируя возможность дипломатических договоренностей. «Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области), врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России», — заявил в ультимативном тоне глава МИД РФ.

В тему: Мирные переговоры Украины и РФ — какова перспектива?

 
 
Тэги: ООН, война в Украине, мирный саммит

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