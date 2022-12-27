В Германии прогнозируют конец пандемии коронавируса

Главное: ФРГ этой зимой переживет первую эндемическую волну коронавируса, прогнозирует Кристиан Дроссен. По его словам, это значит, что пандемия закончилась.

Детали: Пандемию COVID-19 в Германии можно считать завершенной. Об этом заявил глава отдела вирусологии клиники «Шарите» в Берлине Кристиан Дроссен, который входит в состав совета по коронавирусу при правительстве ФРГ, сообщает издание Tagesspiegel.

«По моей оценке, этой зимой мы переживаем первую эндемическую волну коронавируса. Это значит, что пандемия закончилась», — отметил он.

По его словам, по завершении зимы иммунитет к COVID-19 у населения будет настолько распространен и устойчив, что вирус вряд ли сможет массово распространяться летом.

Единственным ограничением вирусолог назвал очередной мутационный скачок, но пока такой сценарий маловероятен.

Он также прокомментировал нынешнюю ситуацию с коронавирусом в Китае.

«Большой ошибкой в Китае было то, что не было осведомленности о вакцинации среди населения, особенно среди пожилых людей», — считает медик.

Дроссен добавил, что кампания по вакцинации в Германии и Европе в целом стала решающим шагом в борьбе с пандемией. Он также назвал «оправданными» ограничения, введенные из-за распространения COVID-19.

«Никогда речь не шла о том, чтобы остановить пандемию. С самого начала было понятно, что это невозможно. Но если бы вы вообще ничего не делали, было бы миллион смертей или больше в Германии еще до распространения штамма Дельта. Поэтому пришлось ограничить человеческие контакты», — добавил он.

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