Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Германии прогнозируют конец пандемии коронавируса

В Германии прогнозируют конец пандемии коронавируса

Агата Кловская
27.12.22 09:42
319
В Германии прогнозируют конец пандемии коронавируса

Главное: ФРГ этой зимой переживет первую эндемическую волну коронавируса, прогнозирует Кристиан Дроссен. По его словам, это значит, что пандемия закончилась.

Детали: Пандемию COVID-19 в Германии можно считать завершенной. Об этом заявил глава отдела вирусологии клиники «Шарите» в Берлине Кристиан Дроссен, который входит в состав совета по коронавирусу при правительстве ФРГ, сообщает издание Tagesspiegel.

«По моей оценке, этой зимой мы переживаем первую эндемическую волну коронавируса. Это значит, что пандемия закончилась», — отметил он.

По его словам, по завершении зимы иммунитет к COVID-19 у населения будет настолько распространен и устойчив, что вирус вряд ли сможет массово распространяться летом.

Единственным ограничением вирусолог назвал очередной мутационный скачок, но пока такой сценарий маловероятен.

Он также прокомментировал нынешнюю ситуацию с коронавирусом в Китае.

«Большой ошибкой в Китае было то, что не было осведомленности о вакцинации среди населения, особенно среди пожилых людей», — считает медик.

Дроссен добавил, что кампания по вакцинации в Германии и Европе в целом стала решающим шагом в борьбе с пандемией. Он также назвал «оправданными» ограничения, введенные из-за распространения COVID-19.

«Никогда речь не шла о том, чтобы остановить пандемию. С самого начала было понятно, что это невозможно. Но если бы вы вообще ничего не делали, было бы миллион смертей или больше в Германии еще до распространения штамма Дельта. Поэтому пришлось ограничить человеческие контакты», — добавил он.

В тему: Ученые сделали скандальное заявление о происхождении коронавируса.

Тэги: Германия, общество, здоровье, коронавирус, пандемия

Комментарии

Статьи

27.12.22 10:06

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Ад в Бахмуте: воду из реки пить нельзя, потому что там много трупов
27.12.22 00:00

Ад в Бахмуте: воду из реки пить нельзя, потому что там много трупов

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.12.22 10:35

В СБУ рассказали о массовых кибератаках в этом году
27.12.22 10:24

Россияне готовят добровольно-принудительную «эвакуацию» жителей Энергодара в Крым
27.12.22 10:14

В России повестка пришла ребенку, умершему тринадцать лет назад
27.12.22 10:00

Украина предлагает «мирный саммит» под эгидой ООН. Россия не в восторге от идеи
27.12.22 09:59

На пляжи Одессы приплыло то, что осталось от крейсера «Москва»
27.12.22 09:33

Потери РФ в войне против Украины продолжают стремительно увеличиваться
26.12.22 17:04

В «Укрэнерго» предупредили о фейках по поводу аварийных отключений
26.12.22 16:34

В Индии загадочно погиб самый богатый депутат России
26.12.22 15:52

Украина инициирует исключение России из Совбеза ООН, — МИД
26.12.22 15:21

Украинцы продолжают массово возвращаться домой из-за границы
27.12.22 10:24

Россияне готовят добровольно-принудительную «эвакуацию» жителей Энергодара в Крым
27.12.22 10:00

Украина предлагает «мирный саммит» под эгидой ООН. Россия не в восторге от идеи
27.12.22 09:33

Потери РФ в войне против Украины продолжают стремительно увеличиваться
26.12.22 15:52

Украина инициирует исключение России из Совбеза ООН, — МИД
26.12.22 13:34

Россия готовится нанести по Украине новый массированный удар, — ОК Юг
26.12.22 13:13

Буданов рассказал, как Украина будет возвращать Крым
26.12.22 10:56

В российском аэропорту «Энгельс» ночью снова прогремел взрыв
26.12.22 09:13

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 102,6 тысяч солдат
24.12.22 14:09

В январе украинцев ждет… весенняя погода
24.12.22 13:51

Появилось фото и видео с места обстрела в центре Херсона – погибли люди
21.12.22 16:29

Появились интересные подробности грядущей встречи Байдена и Зеленского
24.12.22 14:03

Как оказалось, самая плачевная ситуация с электричеством сложилась в Киеве и области
26.12.22 11:29

Популярная индийская актриса покончила с собой во время съемок сериала
21.12.22 13:26

Киевлянам намекнули, что в вопросе электричества в городе таки есть позитив
22.12.22 13:14

В Мурманске загорелся единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», — СМИ
20.12.22 16:45

Синод УПЦ призвал Президента Украины остановить раскол общества по религиозному признаку
20.12.22 11:33

Путину не удалось уговорить Лукашенко вступить в войну против Украины, — ISW
20.12.22 10:40

Россияне ведут себя в Мелитополе так же, как перед бегством из Херсона, — ВСУ
21.12.22 16:22

Стали известны главные задачи визита Зеленского в США
20.12.22 13:24

Жители Киевской области могут сидеть без света еще несколько дней
Фото и Видео
На пляжи Одессы приплыло то, что осталось от крейсера «Москва»
На пляжи Одессы приплыло то, что осталось от крейсера «Москва»
На пляжи Одессы приплыло то, что осталось от крейсера «Москва»
На пляжи Одессы приплыло то, что осталось от крейсера «Москва»
Появилось видео, как дроны КНДР вторглись в Южную Корею
Появилось видео, как дроны КНДР вторглись в Южную Корею
В Испании автобус упал в реку – погибли шесть человек
В Испании автобус упал в реку – погибли шесть человек
Появилось фото и видео с места обстрела в центре Херсона – погибли люди
Появилось фото и видео с места обстрела в центре Херсона – погибли люди
В России сгорел нелегальный дом престарелых – погибли десятки людей
В России сгорел нелегальный дом престарелых – погибли десятки людей
Из Украины контрабандой пытались вывезти... вертолет
Из Украины контрабандой пытались вывезти... вертолет
Disney заинтриговал зрителей премьерами на следующий год
Disney заинтриговал зрителей премьерами на следующий год
Появилось видео эпичного огненного ЧП в Марокко
Появилось видео эпичного огненного ЧП в Марокко
«Сто лет тому вперёд»: в РФ пересняли советский фильм «Гостья из будущего»
«Сто лет тому вперёд»: в РФ пересняли советский фильм «Гостья из будущего»
Путин впервые назвал войну в Украине войной и теперь ему светит уголовная статья
Путин впервые назвал войну в Украине войной и теперь ему светит уголовная статья
fraza.com
Новости блогосферы
15.12.22 23:45

Украинская власть не выплачивает деньги семьям погибших украинских бойцов
10.12.22 22:04

Неканоническая ПЦУ хочет прибрать в рукам Киево-Печерскую Лавру, которую восстанавливали после разрухи силами мирян и духовенства УПЦ
01.12.22 09:50

Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
28.11.22 21:57

После следующего блэкаута в Киеве может перестать работать даже канализация

Опрос

Верите ли вы в то, что украинские олигархи продают электроэнергию в ЕС в то время, как украинцы сидят без света?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.