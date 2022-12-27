Потери РФ в войне против Украины продолжают стремительно увеличиваться

Главное: За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 620 оккупантов. Всего с начала войны на территории Украины погибли 103 220 российских солдат.
Детали: С 24 февраля по 27 декабря общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 103 220 человек (+620 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
С начала войны уничтожены:
— 3016 (+0) танков;
— 6024 (+7) боевых бронированных машины;
— 1998 (+2) артиллерийских систем;
— 418 (+0) реактивных систем залпового огня;
— 212 (+0) средств ПВО;
— 283 (+0) самолета;
— 267 (+0) вертолетов;
— 1707 (+0) БПЛА оперативно-тактического уровня;
— 653 (+0) крылатые ракеты;
— 16 (+0) кораблей / катеров;
— 4652 (+5) единицы автомобильной техники и автоцистерн;
— 179 (+1) единиц специальной техники.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.
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