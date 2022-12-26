В Украине резко снизилось число безработных

Главное: Число безработных в стране только за последний месяц снизилось на 32 тысячи человек, отметил Ярослав Железняк. Однако такие показатели вовсе «не свидетельствует, что у нас резко все стало отлично в стране с работой».

Детали: В Украине в настоящее время — по состоянию на 26 декабря — официально зарегистрировано 191 тысяча безработных. Таким образом, за последний месяц безработных в стране стало на 32 тысячи меньше. Об этом заявил член Комитета Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк на своем Telegram-канале.

«Никогда в истории регистрации официальной безработицы в Украине такой низкой цифры не было», — написал он.

Однако такие показатели вовсе «не свидетельствует, что у нас резко все стало отлично в стране с работой», объяснил депутат

По его словам, существуют три фактора, которые влияют теперь на официальный уровень безработицы:

— Выплата по безработице сейчас производится только 90 дней.

— Баланс выезда заграницу с октября снова отрицательный. Больше людей уезжает.

— Мужчины должны перед регистрацией по безработице принести документы из военкомата. В связи с этим ныне 77% зарегистрированных безработных — это женщины.

В тему: В Минэкономики дали прогноз по безработице в Украине.