На Херсонщине из-за обстрела полностью разрушен храм УПЦ

Россия готовится нанести по Украине новый массированный удар, — ОК Юг
Буданов рассказал, как Украина будет возвращать Крым
В российском аэропорту «Энгельс» ночью снова прогремел взрыв
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 102,6 тысяч солдат
В январе украинцев ждет… весенняя погода
Появилось фото и видео с места обстрела в центре Херсона – погибли люди
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 101 430 солдат
В «Укрэнерго» рассказали о ситуации в энергосистеме
Синоптик заявил, что зима в Украине временно отступила
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