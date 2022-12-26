На Херсонщине из-за обстрела полностью разрушен храм УПЦ

Главное: На Херсонщине в селе Киселевка в результате российских обстрелов полностью разрушен храм На Херсонщине в селе Киселевка в результате российских обстрелов полностью разрушен храм УПЦ в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ , об этом сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников в своем аккаунте в Twitter 25 декабря.

«IV Гаагская конвенция защищает культовые сооружения во время боевых действий, но для российских военных преступников нет ни Бога, ни уважения религии», — написал министр обороны.

Разрушенный храм был единственным в деревне. Его построили в 1927 году.