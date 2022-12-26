Стало известно, с какой погодой украинцы встретят Новый год

Главное: Синоптик Наталья Диденко заявила, что Новый год украинцы будут встречать с теплой погодой. 1 января возможен новогодний дождь.

Детали: До конца года в Украине будет теплая погода с минимальным количеством осадков. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

«Новый год украинцы будут встречать теплой погодой», — говорит она. По ее словам, лютых морозов не будет.

По прогнозу синоптика, температура воздуха до конца недели и 2022 года «будет плескаться преимущественно в „плюсовых“ теплых ваннах». Ожидаются колебания температуры, однако ниже «нуля» не будет.

Завтра в Украине ожидается мокрая погода, а в дальнейшем осадки до конца 2022 года маловероятны, говорит синоптик.

«И только 1 января атмосфера покапает новогодним дождиком», — прогнозирует она.

В тему: В январе украинцев ждет... весенняя погода.