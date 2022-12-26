Россия готовится нанести по Украине новый массированный удар, — ОК Юг

Главное: Наталья Гуменюк заявила, что РФ готовится к массированному удару по Украине. При этом она уточнила, что агрессор способен наносить не только массированные, но и точечные удары.

Детали: Россия готовится к массированному удару по территории Украины. Однако не исключены и точечные удары. Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.

«Очевидно, что россияне к чему-то готовятся. Сейчас в море один надводный, два подводных ракетоносителя, что в общей сложности составляет 16 ракет типа Калибр. Помним о том, что у них есть такое тяготение к повторению более или менее для них значимых операций. Поэтому, если вспомнить 5 декабря, как они готовились к массированному ракетному удару, когда выводили и ракетоносители в море, и поднимали стратегическую и тактическую авиацию, в принципе все очень похоже. Мы готовы к этому. Мы отдаем себе отчет, что возможен такой удар», — объяснила она

По ее словам, агрессор способен наносить не только массированные, но и точечные удары.

«То, что у них исчерпываются запасы — понятно, потому что они их используют, но недооценивать врага нельзя. Россияне пытаются пополнять свои резервы, несмотря на санкции и несмотря на ограничение в своих мощностях. Мы видим, что они ищут возможность задерживать ход событий, взять так называемую оперативную паузу, чтобы подтянуть резервы и продолжать свое „победоносное шоу“, как они считают. Но наше противодействие адекватно, мы не дадим им паузы, поскольку осознаем — нам нужно добиться в борьбе максимально быстро своей независимости», — подытожила Гуменюк.

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