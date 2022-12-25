Сегодня верующие УПЦ празднуют день памяти святителя и чудотворца Спиридона

Главное: Верующие Украинской Православной Церкви сегодня празднуют день памяти святителя Спиридона, архиепископа Тримифунтского, чудотворца.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ , традиционно святого просят о материальном благополучии, помощи в решении жилищных проблем и успехах в работе, бизнесе.

Преподобный всю свою жизнь творил добрые дела: кормил нищих, предоставлял кров бездомным, помогал бедным.

За праведную жизнь Господь наделил Спиридона Тримифунтского даром прозорливости, исцеления и изгнания бесов.

На І Вселенском Соборе святитель обличил ересь и доказал Единство во Святой Троице. Он взял в руки кирпич и сжал его: из кирпича вышел огонь, потекла вода, а глина осталась в руках преподобного. «Се три стихии, а плинфа (кирпич) одна. Так и в Пресвятой Троице — Три Лица, а Божество Едино», — сказал святитель.

В один из дней к Спиридону Тримифунтскому пришла женщина, которая держала на руках мертвого ребенка. Святитель произнес молитву, и младенец ожил. Увидев это чудо, мать упала замертво, но по молитвам к Господу святитель вернул к жизни и ее.

Когда разбойники ночью забрались в овчарню к преподобному, то невидимая сила связала их, и воры не смогли сдвинуться с места. Утром святитель развязал разбойников, уговорил их оставить преступное ремесло и подарил каждому по овце со словами: «Пусть же не напрасно вы бодрствовали».

Даже будучи епископом Тримифунта, святой продолжал вести простую и смиренную жизнь: самостоятельно убирал хлеб, пас стада овец.

Мощи преподобного сохраняют температуру человеческого тела, у него растут волосы и ногти, а одежда изнашивается. На Корфу популярно предание о том, что Спиридон Тримифунтский много ходит по миру и делает добрые дела, поэтому его башмаки стаптываются. Раз в год башмаки меняют, а старая пара становится чтимой реликвией для православных.