Япония помогла Украине кое-чем очень важным

Главное: Генераторы передала Украине Япония. 25 штук.

Детали: Япония решила помочь Украине во время энергетического кризиса. Как сообщает посольство страны, 20-22 декабря нам передали 25 генераторов от правительства.

Они уже прибыли в Украину.

Информируется, что их хотят использовать для обеспечения отоплением и водой в сильные морозы.

Стоит добавить, что министерство энергетики Украины говорило о том, что всего Япония передаст нашей стране 242 генератора, а также трансформаторы, разъединители и другое оборудование для восстановления разрушенных электросетей.

Также энергетики двух стран сейчас согласуется спецификация оборудования для второго пакета помощи Японии, в который войдут трансформаторы, выключатели, кабели, провода и другое оборудование.

В тему: В ООН назвали ситуацию в двух крупных украинских городах критической.