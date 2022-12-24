Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Япония помогла Украине кое-чем очень важным

Япония помогла Украине кое-чем очень важным

Александр Панько
24.12.22 15:00
150
Япония помогла Украине кое-чем очень важным

Главное: Генераторы передала Украине Япония. 25 штук.

Детали: Япония решила помочь Украине во время энергетического кризиса. Как сообщает посольство страны, 20-22 декабря нам передали 25 генераторов от правительства.

Они уже прибыли в Украину.

Информируется, что их хотят использовать для обеспечения отоплением и водой в сильные морозы.

Стоит добавить, что министерство энергетики Украины говорило о том, что всего Япония передаст нашей стране 242 генератора, а также трансформаторы, разъединители и другое оборудование для восстановления разрушенных электросетей.

Также энергетики двух стран сейчас согласуется спецификация оборудования для второго пакета помощи Японии, в который войдут трансформаторы, выключатели, кабели, провода и другое оборудование.

В тему: В ООН назвали ситуацию в двух крупных украинских городах критической.

Тэги: Япония, общество, электроэнергия, Генератор, новости Украины

Комментарии

Статьи

22.12.22 18:35

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Байден отказал Зеленскому в поставках тяжелого вооружения
23.12.22 18:24

Байден отказал Зеленскому в поставках тяжелого вооружения

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.12.22 15:15

В Ровенской области сторонники ПЦУ пытались захватить храм УПЦ
24.12.22 15:15

В Киеве УПЦ передала 250 продуктовых наборов для переселенцев
24.12.22 14:54

Харьковский театр «остался» без Пушкина
24.12.22 14:09

В январе украинцев ждет… весенняя погода
24.12.22 14:03

Как оказалось, самая плачевная ситуация с электричеством сложилась в Киеве и области
24.12.22 13:51

Появилось фото и видео с места обстрела в центре Херсона – погибли люди
24.12.22 10:58

Священник УПЦ объяснил, как примириться с ближним если поссорились
24.12.22 10:45

Воин ВСУ считает, что изгнание монахов из монастырей приведет к их запустению
24.12.22 10:08

В России сгорел нелегальный дом престарелых – погибли десятки людей
24.12.22 09:47

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 101 430 солдат
24.12.22 14:09

В январе украинцев ждет… весенняя погода
24.12.22 13:51

Появилось фото и видео с места обстрела в центре Херсона – погибли люди
24.12.22 09:47

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 101 430 солдат
23.12.22 15:46

В «Укрэнерго» рассказали о ситуации в энергосистеме
23.12.22 13:03

Синоптик заявил, что зима в Украине временно отступила
23.12.22 11:35

Сборная Украины поднялась в обновленном рейтинге ФИФА
23.12.22 10:47

Западные СМИ узнали о подготовке Зеленским мирного плана к февралю
23.12.22 09:40

В ближайшие дни или часы Россия снова массированно ударит по Украине
23.12.22 09:39

В Киеве и области продолжают экстренно выключать свет
22.12.22 19:13

Путин впервые назвал войну в Украине войной и теперь ему светит уголовная статья
21.12.22 16:29

Появились интересные подробности грядущей встречи Байдена и Зеленского
21.12.22 13:26

Киевлянам намекнули, что в вопросе электричества в городе таки есть позитив
24.12.22 14:03

Как оказалось, самая плачевная ситуация с электричеством сложилась в Киеве и области
20.12.22 10:07

В Белом доме рассказали здоров ли Байден
22.12.22 13:14

В Мурманске загорелся единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», — СМИ
20.12.22 16:45

Синод УПЦ призвал Президента Украины остановить раскол общества по религиозному признаку
19.12.22 15:59

В Киеве откроют две станции метро, которые не работали с начала войны
20.12.22 11:33

Путину не удалось уговорить Лукашенко вступить в войну против Украины, — ISW
19.12.22 08:50

Ночью Украину вновь атаковали дроны
20.12.22 13:24

Жители Киевской области могут сидеть без света еще несколько дней
Фото и Видео
Появилось фото и видео с места обстрела в центре Херсона – погибли люди
Появилось фото и видео с места обстрела в центре Херсона – погибли люди
Появилось фото и видео с места обстрела в центре Херсона – погибли люди
Появилось фото и видео с места обстрела в центре Херсона – погибли люди
В России сгорел нелегальный дом престарелых – погибли десятки людей
В России сгорел нелегальный дом престарелых – погибли десятки людей
Из Украины контрабандой пытались вывезти... вертолет
Из Украины контрабандой пытались вывезти... вертолет
Disney заинтриговал зрителей премьерами на следующий год
Disney заинтриговал зрителей премьерами на следующий год
Появилось видео эпичного огненного ЧП в Марокко
Появилось видео эпичного огненного ЧП в Марокко
«Сто лет тому вперёд»: в РФ пересняли советский фильм «Гостья из будущего»
«Сто лет тому вперёд»: в РФ пересняли советский фильм «Гостья из будущего»
Путин впервые назвал войну в Украине войной и теперь ему светит уголовная статья
Путин впервые назвал войну в Украине войной и теперь ему светит уголовная статья
Маленькая девочка необычным образом помогла ВСУ
Маленькая девочка необычным образом помогла ВСУ
СБУ предотвратила покушения на Буданова и Резникова
СБУ предотвратила покушения на Буданова и Резникова
Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина
Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина
fraza.com
Новости блогосферы
15.12.22 23:45

Украинская власть не выплачивает деньги семьям погибших украинских бойцов
10.12.22 22:04

Неканоническая ПЦУ хочет прибрать в рукам Киево-Печерскую Лавру, которую восстанавливали после разрухи силами мирян и духовенства УПЦ
01.12.22 09:50

Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
28.11.22 21:57

После следующего блэкаута в Киеве может перестать работать даже канализация

Опрос

Верите ли вы в то, что украинские олигархи продают электроэнергию в ЕС в то время, как украинцы сидят без света?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.