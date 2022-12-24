В январе украинцев ждет… весенняя погода

Главное: Январь в Украине начнется с теплой погоды. Прогноз синоптика.

Детали: Синоптик Станислав Щедрин сообщил, какие сюрпризы готовит погода украинцам в следующем январе. По его словам, будет тепло.

Отмечается: «Есть очень большая вероятность, что половина января по всей стране будет аномально теплой и более похожей на начало апреля, чем на январь».

Дело в том, что, как сообщает специалист, в Европу будут поступать теплые воздушные массы из Сахары и Атлантики, которые могут вытеснить холодный воздух с большей части континента.

По всей территории нашей страны до 14-17 января будет преобладать теплая погода во всех регионах.

Информируется, что днем по Украине будет плюс 7-10 (на юге – 13-16 тепла), а ночью от 0 до плюс 5.

Кроме этого ожидаются обильные дожди и мокрый снег.

Резюмируется: «Что касается второй половины января, то здесь уже наоборот зима наконец вступит в свои права и принесет снегопады и значительное похолодание».

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