Как оказалось, самая плачевная ситуация с электричеством сложилась в Киеве и области

Главное: Ситуация с электричеством в Украине остается сложной. Хуже всего – в Киеве и области.

Детали: Ситуация с электричеством остается в Украине напряженной. Детали поведали в «Укрэнерго».

Сообщается, что на субботу, 24 декабря, в энергосистеме нашей страны сохраняется существенный дефицит электроэнергии.

Информируется: «Работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждений оборудования прекратила выработку одна из электростанций. Также продолжают действовать определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей российскими атаками. В связи с чем до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений».

Подчеркивается, что самая сложная ситуация с энергоснабжением после атаки дронов 19 декабря сложилась в Киеве и Киевской области. В украинской столице был применен режим временных контролируемых аварийных отключений.

Большие проблемы также сохраняются на востоке и юге страны, где российские войска нанесли новые артиллерийские удары по прифронтовым районам, есть повреждения на объектах энергетической инфраструктуры.

Резюмируется: «Там, где это возможно, ремонтные работы идут круглосуточно. «Укрэнерго», генерация и операторы систем распределения делают все возможное для улучшения ситуации с электроснабжением в стране».

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