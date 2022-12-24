Священник УПЦ объяснил, как примириться с ближним если поссорились

Главное: Для получения прощения необходимо перебороть себя и пойти на контакт первыми.

«Часто бывает так, что попросить прощение первым мешает ущемленное самолюбие и боязнь признаться в собственной неправоте, ведь, как правило, в конфликте виноваты обе стороны. Я знаю много примеров, когда людям удавалось перебороть себя, они шли на контакт первыми и вместо ожидаемого отторжения получали прощение. Не приложив усилий к примирению, подходить к таинству Причастия нельзя», — сказал священник.

Он обратил внимание, что конечно случается и так, что другая сторона настолько непримиримо настроена, что ни о каком диалоге и речи быть не может.

«Иногда доходит до того, что даже на смертном одре человек остается глух к просьбам о прощении. В этой ситуации нужно от всего сердца „отпустить“ конфликт, проанализировать свои ошибки и раскаяться в них на исповеди. Но при этом не переставать искать возможность примириться с оппонентом. В таком случае препятствия к Причастию у человека нет», — пояснил отец Игорь.