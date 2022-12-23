УПЦ передала медицинский автомобиль в больницу Изюма

Главное: Духовенство Украинской Православной Церкви передало гуманитарный груз Центральной городской больнице Песчанской Богоматери в городе Изюм.

Детали: Об этом на своей странице Фейсбук написал архимандрит Онуфрий (Куц), сообщает Центр информации УПЦ.

«Выгрузили гуманитарный груз из двух бусов. Одного медицинского автомобиля подарили больничному учреждению для оказания необходимой помощи нуждающимся. Приходы и настоятели общин УПЦ, Волынской епархии; Благовещенской ставропигиальной Луцка и Воскресенской (Афганской) Киева, собрали помощь и приобрели карету скорой. Особая благодарность водителю — протоиерею Сергею Ющику — первому проректору, Киевской Духовной Академии и семинарии УПЦ», — поделился архимандрит Онуфрий.

Руководство и персонал больницы выразили благодарность духовенству и присоединившимся к помощи верующим.

«В это нелегкое для нас время, когда российскими войсками разрушен наш больничный городок, разбито и разворовано имущество больницы, мы искренне благодарны за предоставленный Вами автомобиль скорой помощи», — отметил генеральный директор больницы Дмитрий Зиновьев.

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