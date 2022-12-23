В «Укрэнерго» рассказали о ситуации в энергосистеме

Главное: По информации «Укрэнерго», дефицит мощности в украинской энергосистеме уменьшился, но остается значительным. Во всех областях действуют лимиты потребления.

Детали: Дефицит мощности в энергосистеме Украины немного уменьшился, но остается существенным. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

«Работают все виды генерации. Вышел на номинальную мощность энергоблок, подключенный к энергосистеме вчера. В то же время сохраняются определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей российскими атаками», — уточнили в компании.

Подчеркивается, что во всех областях действуют лимиты потребления, превышение которых приводит к аварийным ограничениям.

Кроме того, в «Укрэнерго» информировали, что в результате российских обстрелов в прифронтовых районах на востоке есть повреждения электросетей и аварийно-восстановительные начнутся, как только разрешат военные.

«Ремонты на объектах энергетической инфраструктуры продолжаются круглосуточно, но полученные повреждения сложны и масштабны, поэтому их восстановление требует большого времени», — отметили энергетики.

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