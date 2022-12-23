В G7 обсудили мирное предложение Украины

Главное: Госсекретарь США Блинкен обсудил мирное предложение Украины со своими коллегами из Большой семерки.

Детали: В Большой семерке обсудили мирное предложение Украины, которое президент Владимир Зеленский озвучил в ходе встречи с президентом США Джо Байденом. Об том сообщил Государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает CNN.

Он отметил, что обсудил мирное предложение Украины со своими коллегами по G7.

«Я могу просто сказать вам, что мы смотрим на то, что он (Зеленский) выдвинул. Я только что смотрел сегодня утром видео с нашими партнерами по G7. И это одна из вещей, о которых мы говорили», — сказал Блинкен журналистам.

Госсекретарь Штатов назвал формулу мира Зеленского «хорошим началом».

«Это вещи, которые каждый должен так или иначе поддерживать», — отметил он.

При этом Блинкен не уточнил, сколько времени потребуется США и Украине для совместной оценки плана. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что стороны договорились о рассмотрении плана вчера на встрече Зеленского со своим американским коллегой Джо Байденом.

«Из всех наших разговоров с Украиной, включая вчерашние разговоры между президентом Байденом и президентом Зеленским, ясно, что у нас одни и те же цели: свободная и независимая, процветающая, демократическая Украина, которая демонстрирует, что принципы Устава Организации Объединенных Наций соблюдаются, в том числе в отношении территориальной целостности, суверенитета и независимости, и это то, что вчера подтвердил президент», — сказал Блинкен.

Он также добавил, что РФ не проявляет «никакой значимой заинтересованности» в дипломатии, направленной на прекращение войны.

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