Евросоюз не даст Украине «потухнуть»

Главное: В Еврокомиссии работают над увеличением потоков электроэнергии между Украиной и Европой. Также ЕС передаст Украине 900 генераторов и лампы.

Детали: Евросоюз передаст Украине 900 генераторов и миллионы энергосберегающих ламп. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«ЕС работает над увеличением потоков электроэнергии между Украиной и Молдовой и остальной Европой. Мы также мобилизуем 900 генераторов для питания страны, в том числе больниц», — сообщила она.

Глава Еврокомиссии также отметила, что ЕС передает Украине миллионы энергосберегающих лампочек.

«Мы с вами», — заверила фон дер Ляйен и добавила по-украински: «Світло буде».

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