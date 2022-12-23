Основатель ЧВК «Вагнер» сделал громкое заявление по поводу оружия

Главное: Евгений Пригожин говорит, что не получает оружие от КНДР. Зато покупает американское вооружение.

Детали: Одиозный российский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сделал громкое заявление. Он прокомментировал слухи о поставках оружия.

Так, он назвал сплетнями и домыслами заявления представителя Белого дома Джона Кирби о поставках вооружения из КНДР: «Всем известно, что Северная Корея уже давно не поставляет никаких вооружений в РФ. И таких попыток даже не делалось. Поэтому поставки оружия из КНДР не что иное, как сплетни и домыслы».

При этом россиянин добавил, что ЧВК «покупает достаточное количество американского вооружения».

Отмечается, что в скором времени юристы могут начать процесс снятия санкций США на поставку оружия для «Вагнера».

Резюмируется: «Мы считаем данные ограничения абсолютно несправедливыми, в связи с тем, что ЧВК «Вагнер» при покупке американского вооружения ни разу не нарушила международные торговые правила».

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