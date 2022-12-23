Бразильский футбол потряс крупный кокаиновый скандал

Главное: В Бразилии вспыхнул кокаиновый скандал. Арестован бывший президент ФК «Сантос».

Детали: Крупный скандал вспыхнул в бразильском футболе. О нем сообщают местные СМИ.

Информируется, что бывший президент клуба «Сантос» Орландо Ролло арестован по подозрению в попытке передачи 790 килограммов кокаина преступной группировке.

Так, у одной из преступных группировок правоохранителями было изъято 958 килограммов кокаина.

Экс-функционер, который по совместительству является следователем гражданской полиции, связался с представителями группировки и предложил им помощь в возращении 790 килограммов наркотиков.

Сообщается, что за свои услуги он потребовал четыре миллиона бразильских реалов (765 тысяч долларов).

Как стало известно, в распоряжении суда оказались аудиозаписи переговоров Ролло и преступников.

Кроме этого были арестованы четверо полицейских, причастных к несостоявшейся сделке.

Напомним, что Орландо Ролло занимал должность президента «Сантоса» в 2020-м году.

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