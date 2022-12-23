Сильнейший снегопад привел к гибели людей в Японии

Главное: На Японию обрушился снегопад. Гибнут люди.

Детали: В Японии бушует непогода. На север и запад обрушился снегопад.

Его жертвами стали уже не менее восьми человек, а еще полсотни людей пострадали.

Из-за происков небесной канцелярии в стране наблюдаются перебои с электричеством, сотовой связью, а также возникают задержки в железнодорожном сообщении.

При этом на дорогах образовались заторы длиной в десятки километров, на ликвидацию которых ушло почти три дня.

Синоптики предрекают, что сегодня снегопады продолжатся, а в ближайшие сутки может выпасть от метра снега

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