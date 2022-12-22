Американцы обсуждают три варианта окончания войны в Украине путем переговоров с РФ

Главное: Аддминистрация президента США рассматривает 3 модели окончания войны в Украине путем переговоров с Путиным.

Детали: Администрация президента США рассматривает три возможные модели окончания войны в Украине путем переговоров. Две из них предполагают потерю Украиной части своих территорий. Об этом пишет The Washington Post.

Первая модель предполагает уход России со всей территории Украины, как настаивает официальный Киев.

Вторая модель — возвращение «к линиям 2014 года».

Третья модель — уход РФ со всех территорий, кроме Крыма.

«Последние два варианта Зеленский дал понять, что не поддержит, отметив, что мир может наступить только тогда, когда российские оккупанты отступят со всей оккупированной территории», — рассказал журналистам чиновник Белого дома.

На личной встрече Байден поинтересовался мнением Зеленского о том, как должно выглядеть мирное урегулирование. Однако в Белом доме признают, что сейчас это «своего рода академическая дискуссия», поскольку Россия не показывает заинтересованности в переговорах.

В тему: Статья «Мирные переговоры Украины и РФ — какова перспектива?».