Глава МАГАТЭ приехал в Москву по одному очень важному делу

Главое: Глава МАГАТЭ встретился в Москве с гендиректором Росатома. Обсуждали «зону безопасности» в оккупированном Россией Энергодаре.

Детали: Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в Москве с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым — обсуждали, по его словам, создание «зоны безопасности» в оккупированном Россией Энергодаре, куда входила бы Запорожская атомная электростанция. Об этом он написал в Twitter.

Гросси подчеркнул после встречи с Лихачевым, что «ключевым моментом является сосредоточенность зоны исключительно на предотвращении ядерной аварии».

Глава МАГАТЭ заверил, что продолжит прикладывать усилия для достижения этой цели «с чувством крайней срочности».