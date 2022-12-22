В Мурманске загорелся единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», — СМИ

Главное: По информации российских СМИ, на российском крейсере «Адмирал Кузнецов» случился пожар. Инцидент произошел сегодня, 22 декабря, в российском Мурманске, когда корабль был на ремонте.

Детали: На российском крейсере «Адмирал Кузнецов» случился пожар в момент проведения ремонтных работ. Об этом сообщает российское издание РИА Новости.

Инцидент произошел сегодня, 22 декабря, в российском Мурманске, сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Отмечается, что «пожарные системы сработали штатно, огонь был потушен». Пострадавших в результате происшествия нет. С судна эвакуировали 20 человек. Также сообщается, что ущерб крейсеру якобы также не был нанесен.

«Там маленький эксцесс при выполнении ремонтных работ. Возгорание погашено. Штатно сработали все соответствующие пожарные системы. Убытков и пострадавших нет», — сказал Рахманов.

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