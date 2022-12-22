С Нового года НКРЭКУ повысит цены на электричество

Главное: НКРЭКУ повысит цены на электричество с 1 января. Нацкомиссия приняла решение ввести поэтапное повышение тарифов на электроэнергию со следующего года.

Детали: Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила трехэтапный рост тарифа НЭК Укрэнерго на передачу электроэнергии на протяжении 2023 года во время заседания в среду, 21 декабря. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Стоимость электроэнергии будет расти следующим образом:

— с 1 января 2023 года тариф увеличится на 10%. Таким образом, он увеличится с 345,64 грн/МВт-ч до 380,28 грн/МВт-ч (здесь и далее — без НДС);

— с 1 апреля — еще на 13,1%, до 430,25 грн/МВт-ч;

— с 1 июля — еще на 12,7%, до 485,1 грн/МВт-ч.

Впервые установленный тариф на передачу для предприятий «зеленой» электрометаллургии установлен на весь 2023 год в размере 209,42 грн/МВт-ч.

Регулятор также применил трехэтапный рост тарифа Укрэнерго и на диспетчеризацию:

— с1 января он возрастет на 9,9% — с действующего 62,13 грн/МВт-ч до 68,28 грн/МВт-ч,

— с 1 апреля — еще на 18,4%, до 80,87 грн/МВт-ч,

— с 1 июля — еще на 18,1%, до 95,54 грн/МВт-ч.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в выступлении на заседании отметил, что для него стало неожиданностью применение нового подхода поэтапного пересмотра тарифа.

«Проанализировать его влияние на нашу возможность осуществлять деятельность оперативно-технологического управления системой эксплуатации сетей сейчас тяжело. Точно можно сказать, что предложенный порядок увеличения тарифа на передачу и диспетчеризацию не соответствует временной структуре расхода средств, которая ожидается в следующем году», — сказал он.

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