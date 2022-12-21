Экс-тренер «Шахтера» не против возглавить сборную Украины по футболу

Главное: Португальский специалист Паулу Фонсека видит себя в будущем наставником сборной Украины по футболу. Впрочем, загадывать наперед он не хочет.

Детали: Не хочет тренировать сборную Португалии, но хочет быть наставником Украины. Такое желание высказал бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека.

В интервью для La Voix des Sports, на которое ссылается Le Petit Lillois, специалист заявил, что в данный момент счастлив в «Лилле» и не собирается уходить из клуба. Однако в будущем был бы не против поработать с украинской командой.

«Честно говоря, я не думаю, что смогу в ближайшее время возглавить Португалию. Я счастлив в Лилле и хочу продолжить этот проект. Быть тренером сборной действительно сложно. Это другая работа. Я не думаю, что сейчас самое время думать об этом. Я не строю планов на будущее. Но если бы он у меня был, я бы в один прекрасный день хотел стал тренером сборной Украины», — сказал 49-летний португалец.

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