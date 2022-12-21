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Новости > За подрыв Крымского моста задержаны и подвергаются пыткам 22 гражданина России

За подрыв Крымского моста задержаны и подвергаются пыткам 22 гражданина России

Агата Кловская
21.12.22 15:34
119
За подрыв Крымского моста задержаны и подвергаются пыткам 22 гражданина России

Главное: В России за подрыв Крымского моста задержаны 22 человека. Подозреваемых пытают и проводят полиграфические исследования, отметил глава СБУ.

Детали: Российские агрессоры задержали 22 человек, которых считают причастными к подрыву Крымского моста через Керченский пролив. Об этом сказал исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью телеканалу 1+1, обнародованном в среду, 21 декабря.

«Крымский мост. В соответствии с нормами международного права, нормами действующего законодательства Украины, обычаев и традиций ведения войны и исходя из анализа оперативной обстановки мы просто обязаны там перерезать логистику врагу, — сказал Малюк. — Вместе с тем, сегодня вам публично я не могу каким-то образом это прокомментировать и рассказать какие-то детали».

Он пообещал, что со временем все станет известно.

«Сейчас мне интересно наблюдать за российским псевдоследствием: работают, задержали, насколько мне известно, уже 22 своих гражданина, пытают, кстати, их, проводят полиграфические исследования. И мне интересно, на что они выйдут, поэтому давайте будем наблюдать, а все детали, соответственно, мы узнаем после нашей победы», — резюмировал Малюк.

В тему: 8 октября утром был взорван Крымский мост.

Тэги: общество, взрыв, Россия, Керченский мост, крымский мост

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