Киевлянам намекнули, что в вопросе электричества в городе таки есть позитив

Главное: Ситуация с электричеством, теплом и водой в Киеве остается тяжелой. Но есть позитив.

Детали: Спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов поведал, как обстоят дела с электричеством, теплом и водой в украинской столице. Он выступил в эфире телемарафона.

Чиновник поведал: «Электричество для потребителей подается в режиме аварийных отключений, экстренных, и переходить на плановые отключения, на эти графики пока рано».

Впрочем, он отметил: «Но позитив в том, что водоснабжение работает в штатном режиме, тепло в домах киевлян есть».

Резюмируется: «В ближайшее время прогнозы должны быть оптимистичные. Все починим».

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