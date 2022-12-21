Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне почти 100 тысяч солдат

Главное: РФ потеряла в войне 99 740 солдат. Уничтожено 3 002 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ приводит данные о потерях россиян на среду, 21 декабря.

Сообщается, что погибли уже 99 740 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 002 танка, 5 979 боевых бронированных машин, 1 972 артиллерийские системы, 412 реактивных систем залпового огня, 212 средств ПВО, 282 самолета, 267 вертолетов, 1 688 БПЛА оперативно-тактического уровня, 653 крылатые ракеты, 16 кораблей/катеров, 4 608 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 178 единиц специальной техники.

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