Главное: Украина ждет десять тысяч терминалов Starlink. В ближайшие месяцы.

Детали: Уже в ближайшие месяцы Украина получит десять тысяч терминалов Starlink. Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации нашей страны Михаил Федоров, которого цитирует Bloomberg.

По его словам, Украина заключила соглашение с корпорацией Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска о получении дополнительных антенн.

Сообщается, что он общался с Илоном Маском лично и миллиардер пообещал, что будет продолжать поддерживать Украину.

Отмечается: «Когда у нас был мощный блэкаут, я отправил ему сообщение в тот день, и он мгновенно отреагировал и уже сделал некоторые шаги. Он понимает ситуацию».

Подчеркивается, что все финансовые вопросы решены.

Резюмируется, что, хотя контракта еще нет, правительства нескольких стран ЕС уже готовы разделить оплату за него, а весной Украине предстоит найти дополнительное финансирование.

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