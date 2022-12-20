Жители Киевской области могут сидеть без света еще несколько дней

Главное: Подавать электроэнергию потребителям в Киевской области начнут уже сегодня. Однако в некоторых районах света может не быть два-три дня.

Детали: У жителей Киевской области уже сегодня начнет появляться свет, но в некоторых районах его может не быть до 23 декабря. Об этом 20 декабря сообщают Українські новини со ссылкой на главу областной военной администрации Алексей Кулеба,

Он уточнил, что ситуация с электричеством значительно усложнилась после вчерашнего удара дронами.

«Идут возобновления работы. Нужно еще 2-3 суток для того, чтобы изменить ситуацию», — подчеркнул глава ОВА.

В тему: Стали известны подробности последней атаки дронов на Киев.