Путину не удалось уговорить Лукашенко вступить в войну против Украины, — ISW

Главное: В ISW считают, что Путин не уговорил Лукашенко полноценно вступит в войну против Украины. Эксперты обращают внимание на то, что Путин и Лукашенко воздержались от публичного обсуждения российской спецоперации в Украине, акцентируя внимание на западной угрозе для Беларуси.

Детали: Американский Институт изучения войны считает, что российскому президенту Владимиру Путину на встрече не удалось повлиять на самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко и заставить его вступить в войну с Украиной.

«ISW продолжает оценивать, что участие Беларуси в войне Путина против Украины остается маловероятным. Тот факт, что Путин, похоже, принял тезисы Лукашенко, не убеждая Лукашенко косвенно скорректировать их, подтверждает эту оценку», — пишут аналитики института.

Эксперты также обращают внимание на то, что Путин и Лукашенко воздержались от публичного обсуждения российской «спецоперации» в Украине, акцентируя внимание на западной угрозе для Беларуси.

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