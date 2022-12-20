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Новости > Отключения по по 10 часов в день - новая реальность для Киева

Отключения по по 10 часов в день - новая реальность для Киева

Александр Панько
19.12.22 23:04
127
Отключения по по 10 часов в день - новая реальность для Киева

Главное: В Киеве возможны отключения продолжительностью по 10 часов. Об этом заявил гендиректор Д.Солюшнс (бренд Yasno, группа ДТЭК) Сергей Коваленко.

Детали: Из-за сложной ситуации с электроснабжением в Киеве возможны отключения продолжительностью по 10 часов. Об этом вечером в понедельник, 19 декабря, заявил в Facebook гендиректор электроснабжающей компании Д.Солюшнс (бренд Yasno, группа ДТЭК) Сергей Коваленко.

«Сегодня практически полностью отключают все три группы одновременно», — заявил он.

Электричества хватает только для критической инфраструктуры, такой как больницы, водоканалы и метро, и 20% населения одновременно.

«Реальны ли сейчас длительные отключения в Киеве? Да, 10 часов без света — это, к сожалению, реальность на сегодня», — предупредил Коваленко.

Скорость возвращения к стабилизационным отключениям света по графикам в компании сейчас спрогнозировать не могут.

«Энергетики на всех уровнях элементарно не успевают восстановить функциональность системы между прилетами», — пояснил он.

НЭК «Укрэнерго» сообщила, что в центральном регионе, к которому относится Киев, из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры в понедельник применили более существенные ограничения, чем обычно.

«Надеемся, что к концу следующих суток нам удастся повысить уровень подключения потребителей в регионе на 20-30%», — заявила компания.

В тему: В ночь на 19 декабря Россия атаковала Киев «шахедами».

Тэги: Киев, электроэнергия

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