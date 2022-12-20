Путин рассказал о планах поглощения Беларуси

Главное: Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в поглощении Беларуси. Глава Кремля утверждает, что «поглощать другое государство» для России якобы не имеет целесообразности.

Детали: Россия «не собирается поглощать» какое-либо государство. Это касается, в частности, и Беларуси. Об этом заявил глава правящего режима РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в понедельник, 19 декабря, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, сообщает российское провластное информаганетство Интерфакс.

«У России нет заинтересованности кого бы то ни было „поглощать“, в этом просто нет целесообразности», — уверяет глава Кремля.

Он также коснулся «простой, бытовой, но в то же время чувствительной для экономики темы ценообразования в сфере энергетики».

«Вопрос в том, чтобы ценообразование было справедливым. Не надо быть большим специалистом, чтобы понять, в чем проблема. Проблема в том, что у нас разные уровни субсидирования, разные подходы к отдельным участникам экономической деятельности, комбыта и граждан», — объяснил он.

Путин утверждает, что «недобросовестные критики со стороны» либо не понимают, о чем они говорят, либо специально говорят, вводя в заблуждение людей.

«Вопрос не в поглощении — вопрос в согласовании экономической политики так, как это делается во многих других интеграционных объединениях. Все остальное — это наносное, чушь. Это попытки наших недоброжелателей затормозить наш процесс интеграционный. А делают они это только для того, чтобы не получить эффективных и опасных для них конкурентов на мировых рынках — вот и все», — заверяет глава российского правящего режима.

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